В Изюме задержан коллаборант, который один из первых начал сотрудничать с российскими оккупантами

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"Евгений Брюханов, одним из первых начал сотрудничать и помогать российским оккупантам в Изюме. Теперь он дает показания правоохранительным органам Украины о своем преступлении и других его соучастников. Так, военнослужащие специальных операций ВСУ передают "привет" другим государственным предателям Украины, которые сейчас находятся в Изюме и призывают их добровольно сдаваться. Потому что мы украинцы, изюмчане никогда не забудем и не простим никого кто причастен к военным преступлениям против нашей страны и нашего города. Мы из под земли достанем каждого врага и предателя Украины. Отныне и навсегда им нигде не будет покоя, они всегда будут целью или мишенью не только наших спецназовцев, но и каждого гражданина. Поскольку нет срока давности их зверствам, а значит мы имеем полное моральное право преследовать их до тех пор, пока все они не будут должным образом наказаны", - отметил Стрельник.

Напомним

В Мариуполе депутаты от "ОПЗЖ" были информаторами российской армии.