У Маріуполі депутати від "ОПЗЖ" були інформаторами російської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Депутати від партії “Опозиційна платформа — За життя” (“ОПЗЖ”) допомагали російській армії у вигляді надання інформаційної підтримки, фактично коригуючи вогонь ворожої армії. Про це повідомили у міській раді Маріуполя, передає УНН.
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"Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу. Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ. Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців: Іващенко Костянтин Володимирович, Хаджинов Дмитро Михайлович, Хармишев Євген Олександрович, Сотнікова Наталя Анатоліївна, Карпенко Олена Василівна", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Російські окупанти призначили нового “мера” зруйнованого рашистами Маріуполя. Ним став державний зрадник із забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко.