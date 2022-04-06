У Маріуполі депутати від "ОПЗЖ" були інформаторами російської армії

Цитата

"Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу. Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ. Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців: Іващенко Костянтин Володимирович, Хаджинов Дмитро Михайлович, Хармишев Євген Олександрович, Сотнікова Наталя Анатоліївна, Карпенко Олена Василівна", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Російські окупанти призначили нового “мера” зруйнованого рашистами Маріуполя. Ним став державний зрадник із забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко.