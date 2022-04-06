В Мариуполе депутаты от "ОПЗЖ" были информаторами российской армии

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"Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас пособия геноцида в Мариуполе активно способствуют созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ. Но считаем, что вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев: Иващенко Константин Владимирович, Хаджинов Дмитрий Михайлович, Хармишев Евгений Александрович, Сотникова Наталья Анатольевна, Карпенко Елена Васильевна", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты назначили нового “мэра” разрушенного рашистами Мариуполя. Им стал государственный предатель из запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко.