Крадій та зрадник: окупанти призначили у зруйнованому Маріуполі свого "мера"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти призначили нового “мера” зруйнованого рашистами Маріуполя. Ним став державний зрадник із забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко. Про це інформує Маріупольська міська рада, пише УНН.
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“Розвалив найбільше в Україні машинобудівне підприємство. Обікрав десятки тисяч працівників. Вступив до лав ОП-ЗЖ. Зрадив свою країну. Це коротка біографія самопроголошеного за підтримки окупантів «мера» Маріуполя Костянтина Іващенка. Рашисти не втомлюються пробивати дно цинізму знову і знову. Спочатку розбомбили та взяли в заручники наше квітуче місто. Морили голодом та вбили тисячі маріупольців. А тепер на руїнах проводять шабаші з колабораціоністами. Врешті-решт зло буде покарано. Вже скоро кожен воєнний злочинець та колаборант заплатить за свої дії”, – йдеться в повідомленні.
Додамо
Раніше в Енергодарі депутат-колаборант від Партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив так звану "народну раду".
Заручившись підтримкою окупантів, Шевчик очолив так звану "раду" і готується "допомагати містянам роSSійською гуманітаркою”.