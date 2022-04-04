Крадій та зрадник: окупанти призначили у зруйнованому Маріуполі свого "мера"

Цитата

“Розвалив найбільше в Україні машинобудівне підприємство. Обікрав десятки тисяч працівників. Вступив до лав ОП-ЗЖ. Зрадив свою країну. Це коротка біографія самопроголошеного за підтримки окупантів «мера» Маріуполя Костянтина Іващенка. Рашисти не втомлюються пробивати дно цинізму знову і знову. Спочатку розбомбили та взяли в заручники наше квітуче місто. Морили голодом та вбили тисячі маріупольців. А тепер на руїнах проводять шабаші з колабораціоністами. Врешті-решт зло буде покарано. Вже скоро кожен воєнний злочинець та колаборант заплатить за свої дії”, – йдеться в повідомленні.

Додамо

Раніше в Енергодарі депутат-колаборант від Партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив так звану "народну раду".

Заручившись підтримкою окупантів, Шевчик очолив так звану "раду" і готується "допомагати містянам роSSійською гуманітаркою”.