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В Мелитополе самопровозглашенная "власть" при силовой поддержке оккупантов грабит дома, из которых выехали украинцы

Киев • УНН

 • 271679 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) самопровозглашенная "власть" под силовой поддержкой российских оккупантов начала грабить квартиры и дома, из которых выехали украинцы. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

В Мелитополе самопровозглашенная "власть" при силовой поддержке оккупантов грабит дома, из которых выехали украинцы

Цитата

"Самопровозглашенная "власть" под силовой поддержкой солдат рф мародерит, сначала они приходили к бизнесменам Мелитополя, заходили в их квартиры, забирали все ценное, они не пренебрегали ничем, начиная от телевизоров, заканчивая украшениями. Сейчас они ходят по квартирам, из которых выехали люди и их грабят, занимаются мародерством", - отметил Федоров.

Детали 

Также оккупанты воруют сельхозтехнику - чтобы сорвать посевную кампанию в регионе. В то же время сами фермеры не уверены, стоит ли сейчас сеять, рискуя своей жизнью, потому что поля заминированы, и не могут быть уверенными, что российские оккупанты дадут собрать урожай.

"Воруют сельхозтехнику, которая должна собирать урожай, обрабатывать землю, это у них самое актуальное. Техника, которую они тянут из Запорожской области, из Мелитополя, она не доступна для приобретения на российской территории. Они хотят сделать так, чтобы не было посевной кампании. Большое количество полей заминировано, требуется большое количество топлива, дизельного топлива, сегодня его нет на оккупированной территории. Главное, фермеры не понимают для кого они это делают, в них нет гарантий, смогут ли они собрать урожай или нет. У всех есть опасения, что оккупанты приедут соберут урожай, а фермера останутся ни с чем", - рассказал Федоров.

В то же время российские оккупанты не выпускают украинских мужчин с оккупированных территорий.

"Четыре дня назад в Васильевке оккупанты начали высаживать мужчин на блокпосту. Началась перепись мужского населения, повестки им не вручаются, но к тому все идет. Они их будут пускать как живую силу, они не будут им доверять, но им это нужно, потому что у них огромная демотивация, они не могут справляться с нашими ВСУ, с нашим духом, поэтому они это делают", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним 

В Сумах задержали 60-летнего мужчину, который собирал данные для передачи российским военным.

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