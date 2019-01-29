Российские военные написали письма Путину из украинских тюрем

КИЕВ. 29 января. УНН. Российские граждане, которые были осуждены в Украине за участие в войне на Донбассе, написали письма президенту РФ Владимиру Путину, в которых просят обменять их на украинских политзаключенных в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское издание "Новая Газета".