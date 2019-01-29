Российские военные написали письма Путину из украинских тюрем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Российские граждане, которые были осуждены в Украине за участие в войне на Донбассе, написали письма президенту РФ Владимиру Путину, в которых просят обменять их на украинских политзаключенных в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское издание "Новая Газета".
Издание привело письма трех российских военных, которые были осуждены и заключены в украинские тюрьмы.
“Я, Егоров Сергей Геннадьевич,... уроженец Российской Федерации Свердловской области... Я был взят в плен 14 апреля 2017 г. в ночное время вооруженными силами Украины... Меня обвиняют в том, что я являюсь стрелком ВС ДНР (Вооруженных сил „Донецкой Народной республики“ — ред.) 5 ОМСБ (отдельный мотострелковый батальон) 1 рота 2 взвод 2 отделения, я действительно являюсь добровольцем, прибыл выполнить свой патриотический долг”, — говорится в одном из писем.
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В издании добавляют, что заканчиваются эти письма примерно одинаково, вот так:
“Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса по моему переводу в РФ или организовать и осуществить возможный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые меры по возвращению нас, граждан РФ, находящихся в тюрьмах Украины, к себе на Родину”.
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Добавляется, что всего таких просьб президенту Путину было подано от “двадцать одного гражданина и одной гражданки России, содержащихся в колониях и СИЗО Украины по обвинению в разном участие в войне на Донбассе”.
Как отмечает издание, эти письма были написаны еще в августе прошлого года и сразу же переданы российской стороне по дипломатическим каналам.
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В то же время в России не ответили ни на одно из писем.
“Никто так и не заинтересовался судьбой соотечественников, к ним не поехали консулы, им не стали слать передачи и писать письма, никто не связался с их родственниками, Россия продолжала играть в „ихтамнетов“ на всех уровнях”, — резюмирует “Новая газета”.
Как сообщал УНН, служба безопасности Украины обнародовала данные российских наемников ППК “Вагнера”, которые, в частности, воевавших на Донбассе