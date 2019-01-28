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Російські військові проводять вогневу підготовку прямо в населених пунктах окупованого Донбасу - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації проводять заняття з вогневої, інженерної й тактичної підготовки безпосередньо в населених пунктах окупованого Донбасу. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ вимагає постійно нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ. Як наслідок, командири окремих російських підрозділів, через складні погодні умови, проводять заняття неподалік, або безпосередньо на території населених пунктів, у т.ч. вогневу, інженерну й тактичну підготовку, що становить небезпеку для цивільного населення та викликає його невдоволення", - зазначив він.

Також за даними розвідки, 23 січня цього року невідомі особи застрелили з мисливської зброї російського військовослужбовця, який відкрив хаотичну стрільбу по місцевим жителям.

У зв’язку з цим російським окупаційним командуванням передбачено впродовж січня провести комплексне вивчення морально-психологічного стану підпорядкованого особового складу.

"Зокрема, з 28 січня ц.р. у військах противника розпочинають роботу спеціальні комісії під керівництвом заступників командувачів армійських корпусів з воєнно-політичної роботи", - додав Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, РФ підвищила контроль над бойовою підготовкою бойовиків.

Українські Національні Новини

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