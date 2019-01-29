Російське командування шукає "добровольців" для укомплектування підрозділів на Донбасі – розвідка

"Командування російських окупаційних військ продовжує заходи щодо ротації офіцерів та доукомплектування командним складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. При цьому, призначення на офіцерські посади з числа місцевих мешканців здійснюється лише після ретельного вивчення особових справ кандидатів у штабі 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ (Новочеркаськ) та за відсутності у них родичів в Україні", - розповів Мотузяник.

Водночас, за даними розвідки, під час роботи комплексних комісій Генерального штабу ЗС РФ у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК виявлено недостатню укомплектованість підрозділів за військовими спеціальностями: водії автомобільної техніки, механіки-водії, навідники тощо.

"З метою доукомплектування особовим складом, російське командування активізувало т.зв. "рекрутингову" роботу на території Росії з набору т.зв. "добровольців", а військовими комісаріатами на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей здійснюється набір громадян, які раніше звільнялись від призову за станом здоров’я, та таких, що мають судимості", - зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, за даними української розвідки, військовослужбовці ЗС РФ проводять заняття з вогневої, інженерної й тактичної підготовки безпосередньо в населених пунктах окупованого Донбасу.