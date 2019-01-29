Российское командование ищет "добровольцев" для укомплектования подразделений на Донбассе – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, для доукомплектования подразделений боевиков российское командование активизировало "рекрутинговую" работу с набора "добровольцев". Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по ротации офицеров и доукомплектования командным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. При этом, назначение на офицерские должности из числа местных жителей осуществляется только после тщательного изучения личных дел кандидатов в штабе 8-й армии Южного военного округа ВС РФ (Новочеркасск) и при отсутствии у них родственников в Украине", - рассказал Мотузяник.
В то же время, по данным разведки, во время работы комплексных комиссий Генерального штаба ВС РФ в соединениях и частях 1 и 2 АК выявлено недостаточную укомплектованность подразделений по военным специальностям: водители автомобильной техники, механики-водители, наводчики и тому подобное.
"С целью доукомплектования личным составом, русское командование активизировало т.н. "рекрутинговую" работу на территории России из набора т.н. "добровольцев", а военными комиссариатами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей осуществляется набор граждан, которые ранее освобождались от призыва по состоянию здоровья, и имеющих судимость", - отметили в Минобороны.
Напомним, по данным украинской разведки, военнослужащие ВС РФ проводят занятия по огневой, инженерной и тактической подготовки непосредственно в населенных пунктах оккупированного Донбасса.