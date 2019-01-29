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Російські військові написали листи Путіну з українських в’язниць

Російські військові написали листи Путіну з українських в’язниць

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Російські громадяни, що були засуджені в Україні за участь у війні на Донбасі, написали листи президенту РФ Володимиру Путіну, у яких просять обміняти їх на українських політв'язнів в Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське видання "Новая Газета".

Видання навело листи трьох російських військових, яких було засуджено та поміщено в українські тюрми.

“Я, Єгоров Сергій Геннадійович... уродженець Російської Федерації Свердловської області... Я був узятий в полон 14 квітня 2017 року в нічний час збройними силами України... Мене звинувачують в тому, що я є стрільцем ЗС ДНР (Збройних сил „Донецької Народної республіки“ — ред.) 5 ОМСБ (окремий механізований батальйон) 1 рота 2 взвод 2 відділення, я дійсно являюсь добровольцем, що прибув виконати свій патріотичний обов’язок”, — написав один з росіян.

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У виданні додають, що закінчуються ці листи приблизно однаково, ось так:

“Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас, Володимире Володимировичу, допомогти, посприяти у вирішенні питання по моєму переводу в РФ або організувати і здійснити можливий обмін заручників і військовополонених громадян РФ на політичних в’язнів, полонених громадян України, які перебувають у в’язницях РФ. Прийміть, будь ласка, всі необхідні заходи по поверненню нас, громадян РФ, які перебувають у в’язницях України, до себе на Батьківщину”.

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Додається, що всього таких прохань президенту Путіну було подано від “двадцять одного громадянина і однієї громадянки Росії, що містяться в колоніях і СІЗО України за звинуваченнями в різному участь у війні на Донбасі”.

Як зауважує видання, ці листи були написані ще у серпні минулого року та відразу ж передані російській стороні дипломатичними каналами.

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Водночас у Росії не відповіли на жоден із листів.

“Ніхто так і не зацікавився долею співвітчизників, до них не поїхали консули, їм не стали слати передачі і писати листи, ніхто не зв’язався з їхніми родичами, Росія продовжувала грати в „ихтамнетов“ на всіх рівнях”, — резюмує “Новая газета”.

Як повідомляв УНН, служба безпеки України оприлюднила дані російських найманців ПВК “Вагнера”, які, зокрема, воювали на Донбасі

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