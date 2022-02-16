Российские войска продолжают выдвигаться на боевые позиции: Госдеп США выразил обеспокоенность действиями Кремля

Детали

Нет "никаких значимых признаков деэскалации, ни одного значимого вывода российских войск от границ", — заявил Прайс CNN.

"Мы продолжаем видеть, как русские силы направляются к границе, мы продолжаем видеть, как русские войска вдоль границы фактически выдвигаются на боевые позиции... Мы знаем российскую стратегию. Мы знаем, что россияне занимаются дезинформацией. У на есть веские основания полагать, что русские говорят одно, а делают другое, пытаясь солгать, пытаясь скрыть правду, — сказал он. — Угроза вполне реальна".

"Тот факт, что Путин может пройти любое количество курсов, если он захочет, вызывает у нас глубокое беспокойство",-добавил Прайс.

"Мы знаем, что сценарий может включать все: от кибератак до средств радиоэлектронной борьбы, воздушных бомбардировок и крупномасштабных вторжений. Мы готовы к любому развитию событий", — отметил он.

Добавим

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил сегодня утром, что "значительного отвода" российских войск не было, несмотря на заявление президента России Владимира Путина во вторник о том, что Россия отправляет часть войск обратно на базу после завершения учений.