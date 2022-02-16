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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Російські війська продовжують висуватись на бойові позиції: Держдеп США висловив занепокоєння діями Кремля

Російські війська продовжують висуватись на бойові позиції: Держдеп США висловив занепокоєння діями Кремля

Київ • УНН

 • 22498 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що "наша стурбованість нітрохи не зменшилася", оскільки Росія продовжує нарощувати війська біля українського кордону, передає УНН.

Деталі

Немає "жодних значущих ознак деескалації, жодного значущого виведення російських військ від кордонів", — заявив Прайс CNN.

"Ми продовжуємо бачити, як російські сили прямують до кордону, ми продовжуємо бачити, як російські війська вздовж кордону фактично висуваються на бойові позиції… Ми знаємо російську стратегію. Ми знаємо, що росіяни займаються дезінформацією. У на є вагомі підстави вважати, що росіяни говорять одне, а роблять інше, намагаючись збрехати, намагаючись приховати правду, — сказав він. — Загроза цілком реальна".

"Той факт, що Путін може пройти будь-яку кількість курсів, якщо він захоче, викликає у нас глибоке занепокоєння", — додав Прайс.

"Ми знаємо, що сценарій може включати все: від кібератак до засобів радіоелектронної боротьби, повітряних бомбардувань і великомасштабних вторгнень. Ми готові до будь-якого розвитку подій", — зауважив він.

Додамо

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив сьогодні вранці, що "значного відведення" російських військ не було, незважаючи на заяву президента Росії Володимира Путіна у вівторок про те, що Росія відправляє частину військ назад на базу після завершення навчань.

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