Российские тюремщики уверяют, что состояние Сенцова удовлетворительное
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Российские тюремщики сообщили, что очередное лабораторное обследование незаконно осужденного Олега Сенцова было проведено 6 августа - состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, фактов отказа от поддерживающей терапии и медицинской помощи не зарегистрировано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы исполнения наказаний России, передает УНН.
В сообщении отмечается, что Сенцов находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание.
"Каждый день Сенцова осматривают медицинские работники, проводятся клинико-лабораторные и инструментальные исследования.
Ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущения развития осложнений.
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С целью контроля проведенных лечебно-диагностических мероприятий 27.07.2018 проведен консилиум врачей-специалистов "Лабитнангской городской больницы", - говорится в сообщении.
Тюремщики также отметили, что 6 августа проведено очередное лабораторное обследование осужденного.
"По результатам осмотра и обследования ухудшение состояния здоровья и лабораторных показателей не установлено. Фактов отказа Сенцова от поддерживающей терапии и медицинской помощи не зарегистрировано. Состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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Ранее адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил украинским СМИ, что украинский режиссер находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.