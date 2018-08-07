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Російські тюремники запевняють, що стан Сенцова задовільний

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Російські тюремники повідомили, що чергове лабораторне обстеження незаконно засудженого Олега Сенцова було проведено 6 серпня - стан здоров'я оцінюється як задовільний, фактів відмови від підтримуючої терапії і медичної допомоги не зареєстровано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Федеральної служби виконання покарань Росії, передає УНН.

У повідомленні зазначено, що Сенцов перебуває під постійним динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання.

“Щодня Сенцов оглядається медичними працівниками, проводяться клініко-лабораторні та інструментальні дослідження.
Йому призначено і проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

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З метою контролю проведених лікувально-діагностичних заходів 27.07.2018 проведено консиліум лікарів-фахівців “Лабитнангської міської лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Тюремники також відзначили, що 6 серпня проведено чергове лабораторне обстеження засудженого.

"За результатами огляду та обстеження погіршення стану здоров’я і лабораторних показників не встановлено. Фактів відмови Сенцова від підтримуючої терапії і медичної допомоги не зареєстровано. Стан здоров’я Сенцова оцінюється як задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Раніше адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив українським ЗМІ, що український режисер перебуває у поганому стані. Зокрема, у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

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