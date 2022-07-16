Российские спецслужбы пытаются отслеживать маршруты поставки оружия в Украину - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Агенты российских спецслужб получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину из стран восточной Европы. Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.
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"Агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину. Для определения схем доставки и количества оружия, которое, для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах ЕС закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия", - сообщили в ГУР МОУ.
Детали
Также в разведке указывают, что в приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных общин и пророссийских активистов.
"Вместо этого, получив от россиян предложения о сотрудничестве, европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности", - добавили в ГУР МОУ.
Дополнение
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что контроль над полученным от западных партнеров оружием – приоритет для Украины, а кремлевские журналисты распространяют разнообразные слухи б оружейных поставках, чтобы иметь возможность его сорвать.