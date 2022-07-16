Російські спецслужби намагаються відстежувати маршрути постачання зброї до України – розвідка

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"Агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відслідковувати маршрути, якими йде постачання зброї до України. Для визначення схем доставки та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах ЄС закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї", - повідомили у ГУР МОУ.

Деталі

Також у розвідці вказують, що у прикордонних з Україною регіонах російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

"Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки", - додали у ГУР МОУ.

Доповнення

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що контроль над одержаною від західних партнерів зброєю - пріоритет для України, а кремлівські журналісти розповсюджують різноманітні чутки про збройне постачання, щоб мати можливість його зірвати.