Российские школьники просят быстрее убивать украинцев: СБУ перехватила разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В россии школьники просят своих родителей, которые воюют против Украины, быстрее убивать украинцев. Об этом свидетельствует телефонный разговор, который перехватила Служба безопасности Украины, информирует УНН.
Детали
"Какие письма пишут украинские дети нашим воинам? Благодарят за защиту, желают сил и здоровья, верят в победу и мир. А чего желают российские школьники? Смерти для украинцев", - отметили в СБУ.
Сестра пишет своему брату-оккупанту: "Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой".
Рашист, смеясь, хвастается этим в телефонном разговоре с родственницей, ласково называя ее "крысообразная".
"Пошли они нахер эти люди", - говорит ему женщина, ярко демонстрируя все миролюбие и доброту "народа-освободителя".
Как добавили в СБУ, каждый новый перехваченный разговор оккупантов лишь укрепляет мнение, что после победы Украины единственная возможная форма общения с российским народом - через закрытую границу, не подпуская соседей ближе, чем на расстояние выстрела.
Напомним
Из очередного перехваченного разговора понятно, что российским оккупантам приказывают расстреливать гражданских.