Российские школьники просят быстрее убивать украинцев: СБУ перехватила разговор

Детали

"Какие письма пишут украинские дети нашим воинам? Благодарят за защиту, желают сил и здоровья, верят в победу и мир. А чего желают российские школьники? Смерти для украинцев", - отметили в СБУ.

Сестра пишет своему брату-оккупанту: "Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой".

Рашист, смеясь, хвастается этим в телефонном разговоре с родственницей, ласково называя ее "крысообразная".

"Пошли они нахер эти люди", - говорит ему женщина, ярко демонстрируя все миролюбие и доброту "народа-освободителя".

Как добавили в СБУ, каждый новый перехваченный разговор оккупантов лишь укрепляет мнение, что после победы Украины единственная возможная форма общения с российским народом - через закрытую границу, не подпуская соседей ближе, чем на расстояние выстрела.

Напомним

Из очередного перехваченного разговора понятно, что российским оккупантам приказывают расстреливать гражданских.