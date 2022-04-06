Російські школярі просять швидше вбивати українців: СБУ перехопила розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У росії школярі просять своїх батьків, які воюють проти України, швидше вбивати українців. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила Служба безпеки України, інформує УНН.
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"Які листи пишуть українські діти нашим воїнам? Дякують за захист, бажають сил і здоров’я, вірять у перемогу та мир. А чого бажають російські школярі? Смерті для українців", — зазначили в СБУ.
Сестра пише своєму братові-окупанту: "Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой".
Рашист, сміючись, вихваляється цим у телефонній розмові з родичкою, лагідно називаючи її "крысообразная".
"Пошли они нахер эти люди", – піддакує йому жінка, яскраво демонструючи усю миролюбність і доброту "народа-асвабадітєля".
Як додали в СБУ, кожна нова перехоплена розмова окупантів лише укріплює думку, що після перемоги України єдина можлива форма спілкування з російським народом – через зачинений кордон, не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу.
Нагадаємо
З чергової перехопленої розмови зрозуміло, що російським окупантам наказують розстрілювати цивільних.