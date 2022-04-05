Окупанти отримують команди розстрілювати цивільних: чергова перехоплена розмова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російським окупантам наказують розстрілювати цивільних. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила Служба безпеки України, інформує УНН.
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"Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!" – ось такі команди отримують російські загарбники від своїх командирів.
"Беруть до виконання, а потім російські політики і пропагандисти щось лепечуть про "постановки". Ні, не постановки. Це – злочини, за які ви будете відповідати!" — зазначили в СБУ.
Також загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей. Від страху вони вигадують нереальні цифри українських військ, щоб хоч якось виправдати свою безпорадність.
"…Их группировка, 150 тисяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…" – говорить окупант.
Нагадаємо
За даними СБУ, російські окупанти готують масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити в ній Україну та відволікти увагу від звірств, здійснених на Київщині.