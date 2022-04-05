Оккупанты получают команды расстреливать гражданских: очередной перехваченный разговор

Детали

"Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!" - вот такие команды получают российские захватчики от своих командиров.

"Берут в исполнение, а потом российские политики и пропагандисты что-то лепечут о "постановках". Нет, не постановки. Это-преступления, за которые вы будете отвечать!" - отметили в СБУ.

Также захватчики ноют, как дети, когда приходится воевать против мотивированной армии, а не мирных людей. От страха они выдумывают нереальные цифры украинских войск, чтобы хоть как-то оправдать свою беспомощность.

"…Их группировка, 150 тисяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…" - говорит оккупант.

Напомним

По данным СБУ, российские оккупанты готовят масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину и отвлечь внимание от зверств, совершенных в Киевской области.