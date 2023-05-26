российские оккупанты совершили 6 обстрелов Сумщины: зафиксировано 57 взрывов

Детали

Российские оккупанты обстреливали Белопольскую, Новослободскую, Великописаревскую и Шалыгинскую громады.

В Великописаревской громаде россияне били из артиллерии, зафиксировано 8 взрывов и обстреливали из миномета (2 взрыва).

В Новослободской громаде было зафиксировано 3 взрыва, был обстрел из ствольной артиллерии.

По Белопольской громаде с территории рф было осуществлено 4 артиллерийских выстрела.

Шалыгинскую общину обстреливали из миномета, на территории общины прозвучали 4 взрыва.

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