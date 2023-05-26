российские оккупанты совершили 6 обстрелов Сумщины: зафиксировано 57 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В течение ночи и утром российские захватчики совершили 6 обстрелов приграничных общин Сумской области. Всего было зафиксировано 57 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
Российские оккупанты обстреливали Белопольскую, Новослободскую, Великописаревскую и Шалыгинскую громады.
В Великописаревской громаде россияне били из артиллерии, зафиксировано 8 взрывов и обстреливали из миномета (2 взрыва).
В Новослободской громаде было зафиксировано 3 взрыва, был обстрел из ствольной артиллерии.
По Белопольской громаде с территории рф было осуществлено 4 артиллерийских выстрела.
Шалыгинскую общину обстреливали из миномета, на территории общины прозвучали 4 взрыва.
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