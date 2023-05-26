російські окупанти здійснили 6 обстрілів Сумщини: зафіксовано 57 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Протягом ночі та зранку російські загарбники здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 57 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.
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Російські окупанти обстрілювали Білопільську, Новослобідську, Великописарівську та Шалигинську громади.
У Великописарівській громаді росіяни гатили з артилерії, зафіксовано 8 вибухів та обстрілювали з міномету (2 вибухи).
У Новослобідській громаді було зафіксовано 3 вибухи, був обстріл зі ствольної артилерії.
По Білопільській громаді з території рф було здійснено 4 артилерійських постріли.
Шалигинську громаду обстрілювали з міномета , на території громади пролунали 4 вибухи.
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