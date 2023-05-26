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Втринадцяте з початку травня: Київщина зазнала ракетної атаки рф, через уламки є пошкодження

Втринадцяте з початку травня: Київщина зазнала ракетної атаки рф, через уламки є пошкодження

Київ • УНН

 • 760541 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Російські військові у ніч на 26 травня атакували ракетами Київську область, обійшлося без влучань, але через падіння уламків є незначні пошкодження у двох громадах. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вночі наша область зазнала чергової ракетної атаки. Загалом це 13 атака з початку травня. У регіоні працювала ППО. Завдяки точній та професійній роботі військових ворожі цілі були знищені. Фактів влучань не зафіксовано. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків збитих цілей у двох громадах пошкоджено 7 приватних будинків", - зазначив Кравченко.

Деталі

Голова ОВА зауважив, що пошкодження незначні – дахи, внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасадів, посічені стіни.

"Жителям, чиї будинки постраждали, буде надана вся необхідна допомога. Наразі оперативні групи продовжують роботу", - наголосив він.

Доповнення

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, загалом цієї ночі українські захисники знищили 10 крилатих ракет, 23 "шахеди" та 2 безпілотники-розвідники.

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