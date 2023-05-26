Над Україною вночі знищили усі з 10 запущених рф крилатих ракет і 23 з 31 "шахеда"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У небі над Україною у ніч на 26 травня знищили 10 з 10 запущених ворожих крилатих ракет і 23 з 31 ударного дрону типу Shahed, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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Чергова нічна атака російських окупантів розпочалася наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня.
Цього разу, як вказано, противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України.
"Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон", - повідомили в ПС ЗСУ.
Як вказали у Повітряних силах, ворогом було запущено:
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- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;
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- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);
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- 31 ударний БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.
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Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь», знищено:
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- 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
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- 23 ударних дрони «Shahed-136/131»;
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- 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Мерлін-ВР»", - зазначили у ПС ЗСУ.
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"Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві військові адміністрації", - вказали у Повітряних силах.
Доповнення
Ворог уночі масовано атакував Дніпропетровську область ракетами та дронами. Дісталося Дніпру. Є руйнування і постраждалий.