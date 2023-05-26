Над Украиной ночью уничтожили все из 10 запущенных рф крылатых ракет и 23 из 31 "шахеда"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В небе над Украиной в ночь на 26 мая уничтожили 10 из 10 запущенных вражеских крылатых ракет и 23 из 31 ударного дрона типа Shahed, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Очередная ночная атака российских оккупантов началась в конце прошлых суток 25 мая в 22:00 и продолжалась до 5:00 26 мая.
На этот раз, как указано, противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины.
"Всего зафиксировано пуски 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон", - сообщили в ВС ВСУ.
Как указали в Воздушных силах, врагом было запущено:
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- 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;
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- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (т.о. Запорожская обл.);
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- 31 ударный БпЛА иранского производства «Shahed-136/131» с южного и северного направлений.
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Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, в зонах ответственности воздушных командований «Восток», «Центр» и «Юг», уничтожено:
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- 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
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- 23 ударных дрона «Shahed-136/131»;
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- 2 БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», «Мерлин-ВР»", - отметили в ВС ВСУ.
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"Отмечено попадание ударных БпЛА и нескольких ЗКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", - указали в Воздушных силах.
Дополнение
Враг ночью массированно атаковал Днепропетровскую область ракетами и дронами. Досталось Днепру. Есть разрушения и пострадавший.