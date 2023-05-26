В тринадцатый раз с начала мая: Киевская область подверглась ракетной атаке рф, из-за обломков есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Российские военные в ночь на 26 мая атаковали ракетами Киевскую область, обошлось без попаданий, но из-за падения обломков есть незначительные повреждения в двух громадах. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня ночью наша область подверглась очередной ракетной атаке. В целом это 13 атака с начала мая. В регионе работала ПВО. Благодаря точной и профессиональной работе военных вражеские цели были уничтожены. Фактов попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет. В результате падения обломков сбитых целей в двух громадах повреждены 7 частных домов", - отметил Кравченко.
Детали
Глава ОВА отметил, что повреждения незначительные – крыши, внутренняя и внешняя отделка фасадов, посеченные стены.
"Жителям, чьи дома пострадали, будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас оперативные группы продолжают работу", - подчеркнул он.
Дополнение
По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего этой ночью украинские защитники уничтожили 10 крылатых ракет, 23 "шахеды" и 2 беспилотника-разведчика.