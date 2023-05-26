В тринадцатый раз с начала мая: Киевская область подверглась ракетной атаке рф, из-за обломков есть повреждения

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"Сегодня ночью наша область подверглась очередной ракетной атаке. В целом это 13 атака с начала мая. В регионе работала ПВО. Благодаря точной и профессиональной работе военных вражеские цели были уничтожены. Фактов попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет. В результате падения обломков сбитых целей в двух громадах повреждены 7 частных домов", - отметил Кравченко.

Детали

Глава ОВА отметил, что повреждения незначительные – крыши, внутренняя и внешняя отделка фасадов, посеченные стены.

"Жителям, чьи дома пострадали, будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас оперативные группы продолжают работу", - подчеркнул он.

Дополнение

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего этой ночью украинские защитники уничтожили 10 крылатых ракет, 23 "шахеды" и 2 беспилотника-разведчика.