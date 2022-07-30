Российские оккупанты захватили верфь Новинского в Херсоне

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29 июля ООО "Смарт-Мэритайм Груп" (СМГ) потеряло контроль над Херсонской верфью.

"В настоящее время военные российской федерации не допускают администрацию и работников на территорию. Генеральный директор СМГ обратился с заявлением о захвате предприятия во все правоохранительные органы и СБУ. С первого дня оккупации города работа Херсонской верфи была полностью остановлена. Для сохранения кадрового потенциала всем работникам выплачивается финансовая помощь. В последнее время на территории предприятия находились только работники структурных подразделений, которые обеспечивали физическую охрану предприятия и работу экстренных служб. После захвата верфи на территории предприятия не осталось ни одного сотрудника", - говорится в сообщении.

Детали

Руководство холдинга сообщило правоохранителям, что в акватории верфи находится турецкое судно с экипажем, судьба которого сейчас неизвестна.

Напомним

6 июля народный депутат Вадим Новинский сообщил, что уходит из Верховной Рады – решил сложить полномочия.

Он добавил, что, в частности, сосредоточится на гуманитарных проектах, развитии экономики, "служении УПЦ" (УПЦ МП), восстановлении разрушенных храмов.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Вадима Новинского как народного депутата. По сообщениям, за решение было отдано 295 голосов.