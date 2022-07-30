Російські окупанти захопили верф Новинського у Херсоні

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29 липня ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (СМГ) втратило контроль над Херсонською верф’ю.

"На теперішній час військові російської федерації не допускають адміністрацію та працівників на територію. Генеральний директор СМГ звернувся з заявою про захоплення підприємства до всіх правоохоронних органів та СБУ. З першого дня окупації міста роботу Херсонської верфі було повністю зупинено. Для збереження кадрового потенціалу всім робітникам виплачується фінансова допомога. Останнього часу на території підприємства знаходились тільки працівники структурних підрозділів, які забезпечували фізичну охорону підприємства та роботу екстрених служб. Після захоплення верфі на території підприємства не залишилось жодного співробітника", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Керівництво холдингу повідомило правоохоронцям, що в акваторії верфі знаходиться турецьке судно з екіпажем, доля якого наразі час невідома.

Нагадаємо

6 липня народний депутат Вадим Новинський повідомив, що йде з Верховної Ради - вирішив скласти повноваження.

Він додав, що, зокрема, зосередиться на гуманітарних проектах, розвитку економіки, "служінні УПЦ" (УПЦ МП), відновленні зруйнованих храмів.

Верховна Рада достроково припинила повноваження Вадима Новинського як народного депутата. За повідомленнями, за рішення віддали 295 голосів.