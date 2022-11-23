Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Украину 50 раз

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Начались 273 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск в городах и селах.

Ситуация в регионах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает проведение демонстрационных и провокационных действий. Совершил обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасиловка, Кустыно, Дружба, Свободная Слобода и Шалыгино Сумской области.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, противник удерживает группировку войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел из минометов и ствольной артиллерии позиций наших войск. Обстрелял районы населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Совершил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица. ДРГ обезврежена огнем наших подразделений. Враг отошел.

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На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведет оборону, совершают обстрелы из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Ям Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступателений. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Времевка, Новополь в Донецкой области и Зеленая Роща, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, улучшает фортификационное оборудование позиций, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области; Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаровка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и города Херсон.

Напомним

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьенка Донбасе.