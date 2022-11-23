Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Украину 50 раз

ukru
19:57 • 44449 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 75975 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 98055 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 131600 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134314 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111054 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104960 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91400 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111145 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136445 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 99126 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 30814 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 44662 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 39658 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 29110 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231140 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261597 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199231 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204547 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 44449 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 97658 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117605 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120048 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127479 просмотра
Актуальное
Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Украину 50 раз

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Украину 50 раз

Киев • УНН

 • 352457 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Генштаба утренней сводке сообщил, что оккупационная российская армия нанесла удары по Украине более 50 раз, пишет УНН.

Подробности

Начались 273 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск в городах и селах.

Ситуация в регионах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает проведение демонстрационных и провокационных действий. Совершил обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасиловка, Кустыно, Дружба, Свободная Слобода и Шалыгино Сумской области.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, противник удерживает группировку войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел из минометов и ствольной артиллерии позиций наших войск. Обстрелял районы населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Совершил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица. ДРГ обезврежена огнем наших подразделений. Враг отошел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль создает информационные условия для атаки под фальшивым флагом на Белгород

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведет оборону, совершают обстрелы из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Ям Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступателений. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Времевка, Новополь в Донецкой области и Зеленая Роща, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, улучшает фортификационное оборудование позиций, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области; Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаровка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и города Херсон.

Напомним

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьенка Донбасе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы