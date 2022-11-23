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Російські окупанти за минулу добу обстріляли Україну 50 разів

Російські окупанти за минулу добу обстріляли Україну 50 разів

Київ • УНН

 • 352458 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Генштабу ранковому зведенні повідомив, що окупаційна російська армія завдала ударів по Україні понад 50 разів, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 273 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ у містах і селах.

Ситуація в регіонах

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода і Шалигіне на Сумщині.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник утримує угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій наших військ. Обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області. Здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи у районі населеного пункту Стариця. ДРГ знешкоджена вогнем наших підрозділів. Ворог відійшов.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти веде оборону, здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Зафіксовано обстріли позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новопіль на Донеччині та Зелений Гай, Дорожнянка, Темирівка, Полтавка, Червоне і Оріхів Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, покращує фортифікаційне обладнання позицій, не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області; Дудчани, Качкарівка, Новотягинка, Токарівка, Понятівка, Антонівка і Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

Нагадаємо

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

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