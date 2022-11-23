Кремль створює інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором на Бєлгород — ISW

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 42437 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 64220 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 102262 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 131744 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 179989 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 198868 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 392297 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 229013 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195778 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 359859 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 60339 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 59275 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 60450 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 50201 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 58235 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 42381 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 392284 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 359849 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 573227 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 701185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 180 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 87300 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 123704 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 208166 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 233475 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Кремль створює інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором на Бєлгород — ISW

Кремль створює інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором на Бєлгород — ISW

Київ • УНН

 • 628416 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кремль створює інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором у Бєлгородській області, ймовірно, намагаючись повернути громадську підтримку війни в Україні.

Про це пишуть аналітики американського інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначали, що російським військам необхідно відновити контроль над Куп’янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу.

Ці заяви давно циркулюють у спільноті "військовими блогерами", які критикували російське військове командування за залишення буферних позицій у Вовчанську на північному сході Харківської області після виведення Росії з регіону у вересні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також оприлюднив кадри, на яких демонструється будівництво укріплень Засічної лінії на українсько-бєлгородському кордоні. 

Фінансист ПВК Євген Пригожин пояснив, що "Вагнер" будує "Засічну лінію" після зміни назви з "Лінії Вагнера", оскільки "багатьом в Росії не подобається діяльність приватної військової компанії "Вагнер".

Аналітики відзначають, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.

Цитата

"Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах", – переконані експерти ISW.

В інституті також відзначають, що Підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.

Нагадаємо

У минулому звіті експерти ISW зазначали, що російська влада продовжує посилювати контроль над інформаційним простором, який дедалі більше наповнюється критикою в адресу російських військових - як усередині країни, так і за її межами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04