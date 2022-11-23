Кремль створює інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором на Бєлгород — ISW

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Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначали, що російським військам необхідно відновити контроль над Куп’янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу.

Ці заяви давно циркулюють у спільноті "військовими блогерами", які критикували російське військове командування за залишення буферних позицій у Вовчанську на північному сході Харківської області після виведення Росії з регіону у вересні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також оприлюднив кадри, на яких демонструється будівництво укріплень Засічної лінії на українсько-бєлгородському кордоні.

Фінансист ПВК Євген Пригожин пояснив, що "Вагнер" будує "Засічну лінію" після зміни назви з "Лінії Вагнера", оскільки "багатьом в Росії не подобається діяльність приватної військової компанії "Вагнер".

Аналітики відзначають, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.

Цитата

"Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах", – переконані експерти ISW.

В інституті також відзначають, що Підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.

Нагадаємо

У минулому звіті експерти ISW зазначали, що російська влада продовжує посилювати контроль над інформаційним простором, який дедалі більше наповнюється критикою в адресу російських військових - як усередині країни, так і за її межами.