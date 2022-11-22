ISW: Росія посилює контроль над інформаційним простором на тлі критики її дій в Україні

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Як відзначив один із російських "воєнкорів", якого цитує ISW, Росія в інформаційному протистоянні із Заходом виглядає "як кошеня проти носорога".

Одна з пропагандистських газет у понеділок повідомила, що Держдума до кінця року може розглянути законопроєкт про врегулювання рекомендаційних алгоритмів в інтернеті, який дозволить владі відключати конкретні алгоритми.

Під дію законопроекту можуть потрапити соцмережі, відеохостинги, онлайн-кінотеатри, пошукові системи, маркетплейси та інші сервіси.

Повідомляється, що регулювання алгоритмів обговорювалося ще до війни проти України та було націлене насамперед на західні соцмережі. На думку депутатів, контент, підібраний на основі рекомендаційних алгоритмів, "підвищує ризики соціальних конфліктів".

Держдума, ймовірно, таким чином намагається усунути сумніви щодо здатності Кремля публікувати та відстоювати дії Росії в Україні перед внутрішньою аудиторією, а також створити прямий засіб протидії внутрішнім та зовнішнім джерелам незгоди в інтернеті, зазначають експерти ISW.

Нагадаємо

У своєму попередньому звіті експерти ISW наголошували про зростаючий вплив спільноти "військових блогерів" і кореспондентів у Росії, незважаючи на їх більш критичні коментарі щодо дій Росії в Україні.