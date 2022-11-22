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ISW: Россия усиливает контроль над информационным пространством на фоне критики её действий в Украине

ISW: Россия усиливает контроль над информационным пространством на фоне критики её действий в Украине

Киев • УНН

 • 351469 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наполняется критикой в адрес российских военных - как внутри страны, так и за её пределами.

Об этом пишут эксперты американского института изучения войны (ISW) в новом отчете, передает УНН.

Детали

Как отметил один из российских "военкоров", которого цитирует ISW, Россия в информационном противостоянии с Западом выглядит "как котенка против носорога".

Одна из пропагандистских газет в понедельник сообщила, что Госдума до конца года может рассмотреть законопроект об урегулировании рекомендательных алгоритмов в интернете, который позволит властям отключать конкретные алгоритмы.

Под действие законопроекта могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и другие сервисы.

Сообщается, что регулирование алгоритмов обсуждалось еще до войны против Украины и было нацелено прежде всего на западные соцсети. По мнению депутатов, контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов, "повышает риск социальных конфликтов".

Госдума, вероятно, таким образом пытается устранить сомнения в способности Кремля публиковать и отстаивать действия России в Украине перед внутренней аудиторией, а также создать прямое средство противодействия внутренним и внешним источникам несогласия в интернете, отмечают эксперты ISW.

Напомним

В своем предварительном отчете эксперты ISW отмечали о растущем влиянии сообщества "военных блоггеров" и корреспондентов в России, несмотря на их более критические комментарии относительно действий России в Украине.

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