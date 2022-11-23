Кремль создает информационные условия для атаки под фальшивым флагом на Белгород - ISW

Детали

Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезу о том, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отмечали, что российским войскам необходимо восстановить контроль над Купянским Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу украинского нападения.

Эти заявления давно циркулируют в сообществе "военными блоггерами", критиковавшими российское военное командование за оставление буферных позиций в Волчанске на северо-востоке Харьковской области после вывода России из региона в сентябре.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также обнародовал кадры, на которых демонстрируется строительство укреплений Засечной линии на украинско-белгородской границе.

Финансист НДК Евгений Пригожин объяснил, что "Вагнер" строит "Засечную линию" после смены названия из "Линии Вагнера", поскольку "многим в России не нравится деятельность частной военной компании "Вагнер".

Аналитики отмечают, что российские заявления о неминуемом нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены лишь на то, чтобы запугать широкую общественность для поддержки войны.

Цитата

"Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не имеет возможности сделать это в таких масштабах", – убеждены эксперты ISW.

В институте также отмечают, что Поддержка бессмысленного вторжения России уменьшается среди российских жителей приграничных регионов и остальной страны после мобилизации и военных неудач.

Напомним

В прошлом отчете эксперты ISW отмечали, что российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наполняется критикой в ​​адрес российских военных – как внутри страны, так и за ее пределами.