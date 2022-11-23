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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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ЗСУ відбили атаки росіян у районі 11 населених пунктах Донбасу — Генштаб

ЗСУ відбили атаки росіян у районі 11 населених пунктах Донбасу — Генштаб

Київ • УНН

 • 315215 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Генштаб повідомив, що військовослужбовці України відбили атаки росіян у районі 11 населених пунктах Донбасу, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 273 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

За уточненою інформацією, 21 листопада поточного року, у Запорізькій області, підтверджено знищення ворожих зенітного ракетного комплексу С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи, Окрім того, 40 військовослужбовців отримали поранення. Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості. У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими.

Нагадаємо

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про обстріл пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області. Загинуло новонароджене немовля.

Українські Національні Новини

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