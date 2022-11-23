Окупанти атакували пологовий будинок на Запоріжжі: померло немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про обстріл пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, передає УНН.
Цитата
"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця - вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ", — написав Старух.
На місця працюють рятувальники.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області. Росіяни поцілили у пункт видачі гуманітарної допомоги, загинув соціальний працівник, є поранені.