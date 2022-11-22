рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги на Запоріжжі, є жертва - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області, поцілили у пункт видачі гуманітарної допомоги, загинув соціальний працівник, є поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у вівторок, 22 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Прямо зараз російські нелюди обстрілюють місто Оріхів. У результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення", - повідомив Старух.
Деталі
Голова ОВА зазначив, що жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів.
Доповнення
Запорізька область за минулу добу зазнала понад 80 ворожих обстрілів, російські окупанти цілили в інфраструктуру. Ворог постійно завдає удари з території атомної станції, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.