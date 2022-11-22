рашисты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи на Запорожье, есть жертва - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области, попали в пункт выдачи гуманитарной помощи, погиб социальный работник, есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух во вторник, 22 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Прямо сейчас российские изверги обстреливают город Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения", - сообщил Старух.
Детали
Глава ОВА отметил, что жертв могло быть значительно больше, но их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда избегается создание очередей и скоплений людей, и наличию рядом оборудованных укрытий.
Дополнение
Запорожская область за минувшие сутки подверглась более 80 вражеских обстрелов, российские оккупанты целили в инфраструктуру. Враг постоянно наносит удары с территории атомной станции, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.