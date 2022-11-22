рашисты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи на Запорожье, есть жертва - ОВА

Цитата

"Прямо сейчас российские изверги обстреливают город Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения", - сообщил Старух.

Детали

Глава ОВА отметил, что жертв могло быть значительно больше, но их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда избегается создание очередей и скоплений людей, и наличию рядом оборудованных укрытий.

Дополнение

Запорожская область за минувшие сутки подверглась более 80 вражеских обстрелов, российские оккупанты целили в инфраструктуру. Враг постоянно наносит удары с территории атомной станции, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.