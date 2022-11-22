Ворог на Запоріжжі постійно завдає удари з території атомної станції - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Запорізька область за минулу добу зазнала понад 80 ворожих обстрілів, російські окупанти цілили в інфраструктуру. Ворог постійно завдає удари з території атомної станції, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у вівторок, 22 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Минулої доби у Запорізькій області зафіксовано 81 обстріл, переважна частина з яких по об’єктах інфраструктури. На щастя, жертв серед мирного населення немає. Ворог постійно наносить удари з території атомної станції", - повідомив Старух.
Деталі
Голова ОВА наголосив, що "наші героїчні хлопці продовжують стримувати навалу ворога".
Окрім того, Старух повідомив ситуацію з опаленням. З його слів, тепла погода надала додатковий час громадам завершити закупівлю та видачу паливних матеріалів населенню. "А в Енергодарі енергетики перевели реактори у стан гарячої зупинки, що дозволяє на мінімальному рівні запустити систему опалення. Але цей крок допоможе лише за поточних погодних умов для підтримання систем, у разі зниження температури цього не вистачить", - вказав голова ОВА.
Також Старух повідомив, що "загарбник викрав 559 українських громадян, 219 з яких досі перебувають у заручниках". "В умовах такого тиску люди евакуюються до Запоріжжя, але за день це вдалося лише 78 людям, з яких 11 дітей", - зазначив посадовець.
Доповнення
Російські війська у ніч на 21 листопада обстріляли ракетами С-300 житлові будинки у двох селах у Запорізькій області.