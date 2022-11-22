Ворог на Запоріжжі постійно завдає удари з території атомної станції - голова ОВА

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"Минулої доби у Запорізькій області зафіксовано 81 обстріл, переважна частина з яких по об’єктах інфраструктури. На щастя, жертв серед мирного населення немає. Ворог постійно наносить удари з території атомної станції", - повідомив Старух.

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Голова ОВА наголосив, що "наші героїчні хлопці продовжують стримувати навалу ворога".

Окрім того, Старух повідомив ситуацію з опаленням. З його слів, тепла погода надала додатковий час громадам завершити закупівлю та видачу паливних матеріалів населенню. "А в Енергодарі енергетики перевели реактори у стан гарячої зупинки, що дозволяє на мінімальному рівні запустити систему опалення. Але цей крок допоможе лише за поточних погодних умов для підтримання систем, у разі зниження температури цього не вистачить", - вказав голова ОВА.

Також Старух повідомив, що "загарбник викрав 559 українських громадян, 219 з яких досі перебувають у заручниках". "В умовах такого тиску люди евакуюються до Запоріжжя, але за день це вдалося лише 78 людям, з яких 11 дітей", - зазначив посадовець.

Доповнення

Російські війська у ніч на 21 листопада обстріляли ракетами С-300 житлові будинки у двох селах у Запорізькій області.