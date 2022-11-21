Рашисти вночі били з С-300 по житлових будинках на Запоріжжі: в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські війська вночі обстріляли ракетами С-300 житлові будинки у двох селах у Запорізькій області, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram і показав наслідки, пише УНН.
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"Ворог продовжує ракетний терор проти мирних жителів області. Цієї ночі російські нелюді обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С-300. Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки. На щастя, з людей ніхто не постраждав", - зазначив Старух.
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Росіяни протягом минулої доби обстріляли Україну понад 60 разів.