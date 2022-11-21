Рашисты ночью били из С-300 по жилым домам на Запорожье: в ОВА показали последствия

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"Враг продолжает ракетный террор против мирных жителей области. Этой ночью российские изверги обстреляли два села одной из громад Запорожского района ракетами С-300. Взрывами разрушены и повреждены жилые дома. К счастью, из людей никто не пострадал", - отметил Старух.

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Россияне за прошедшие сутки обстреляли Украину более 60 раз.