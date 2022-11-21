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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 83357 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Росіяни протягом минулої доби обстріляли Україну понад 60 разів, — Генштаб

Росіяни протягом минулої доби обстріляли Україну понад 60 разів, — Генштаб

Київ • УНН

 • 286911 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генштаб у ранковому зведенні за добу повідомив, що за попередню добу окупаційна російська армія обстріляла Україну понад 60 разів, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 271 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Цитата

"За минулу добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

ЗСУ за попередню добу відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів Донецької області.

Українські Національні Новини

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