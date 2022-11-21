ЗСУ за попередню добу відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів Донецької області

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Розпочалася 271 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 4700 ракет.