ВСУ за предыдущие сутки отразили атаки россиян в районе 10 населенных пунктов Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генштаб в утренней сводке за сутки сообщил, что герои Украины отразили атаки российской армии в районе 10 населенных пунктов на востоке страны, пишет УНН.
Детали
Начались 271 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.
За минувшие сутки наши воины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 4700 ракет.