ВСУ за предыдущие сутки отразили атаки россиян в районе 10 населенных пунктов Донецкой области

Детали

Начались 271 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 4700 ракет.