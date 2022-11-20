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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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росія випустила по Україні вже понад 4700 ракет – Зеленський

росія випустила по Україні вже понад 4700 ракет – Зеленський

Київ • УНН

 • 287319 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 4700 ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Міжнародної організації Франкофонії, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Російські війська намагаються вирахувати позиції української протиповітряної оборони.

Українські Національні Новини

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