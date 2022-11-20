россия выпустила по Украине уже более 4700 ракет – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. С начала полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине более 4700 ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Международной организации Франкофонии, передает УНН.
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"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", – сказал Зеленский.
Напомним
Российские войска пытаются вычислить позиции украинской противовоздушной обороны.