россия выпустила по Украине уже более 4700 ракет – Зеленский

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"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", – сказал Зеленский.

Напомним

Российские войска пытаются вычислить позиции украинской противовоздушной обороны.