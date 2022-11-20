росіяни намагаються вирахувати позиції української ППО – Сили оборони півдня

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"Їм не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони намагаються вирахувати ці позиції засобів захисту", – сказала Гуменюк.

За її словами, саме тому військові просять не поспішати повідомляти про те, в якому регіоні спрацювала ППО.

"Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека, і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили", – додала Гуменюк.

Нагадаємо

Незабаром на бойове чергування Повітряних сил ЗСУ стане американський зенітний ракетний комплекс Hawk.