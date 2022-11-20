россияне пытаются вычислить позиции украинской ПВО – Силы обороны юга
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Российские войска пытаются вычислить позиции украинской противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона сказала руководительница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
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"Им не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройка, они пытаются вычислить эти позиции средств защиты", – сказала Гуменюк.
По ее словам, именно поэтому военные просят не спешить сообщать о том, в каком регионе сработала ПВО.
"Помните о том, когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность, и не нужно извещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете где и на каких направлениях сосредоточены эти силы", – добавила Гуменюк.
Напомним
Вскоре на боевое дежурство Воздушных сил ВСУ станет американский зенитный ракетный комплекс Hawk.