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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Посилення української системи ППО: на бойове чергування стає американський Hawk

Посилення української системи ППО: на бойове чергування стає американський Hawk

Київ • УНН

 • 395550 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Нове посилення української системи ППО очікується ближчими днями. На бойове чергування стає американський зенітний ракетний комплекс Hawk, передає УНН із посиланням на Повітряне командування "Центр"

Деталі

За даними Повітряного командування "Центр", Hawk має середню дальність враження і для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет.

"Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі Яструбом у 85%. Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат", - йдеться у повдіомленні.

Нагадаємо

14 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передала Україні чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk.

10 листопада міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес сказала, що країна надасть ще дві системи HAWK.

Додамо, що Сполучені Штати розглядають можливість спрямувати в Україну обладнання для HAWK.

Українські Національні Новини

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