Посилення української системи ППО: на бойове чергування стає американський Hawk

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За даними Повітряного командування "Центр", Hawk має середню дальність враження і для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет.

"Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі Яструбом у 85%. Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат", - йдеться у повдіомленні.

Нагадаємо

14 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передала Україні чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk.

10 листопада міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес сказала, що країна надасть ще дві системи HAWK.

Додамо, що Сполучені Штати розглядають можливість спрямувати в Україну обладнання для HAWK.