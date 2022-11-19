Посилення української системи ППО: на бойове чергування стає американський Hawk
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Нове посилення української системи ППО очікується ближчими днями. На бойове чергування стає американський зенітний ракетний комплекс Hawk, передає УНН із посиланням на Повітряне командування "Центр"
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За даними Повітряного командування "Центр", Hawk має середню дальність враження і для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет.
"Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі Яструбом у 85%. Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат", - йдеться у повдіомленні.
Нагадаємо
14 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передала Україні чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk.
10 листопада міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес сказала, що країна надасть ще дві системи HAWK.
Додамо, що Сполучені Штати розглядають можливість спрямувати в Україну обладнання для HAWK.