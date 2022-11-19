Усиление украинской системы ПВО: на боевое дежурство становится американский Hawk
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk, передает УНН со ссылкой на Воздушное командование "Центр".
Детали
По данным Воздушного командования "Центр", Hawk имеет среднюю дальность поражения и для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях – для перехвата ракет.
"Западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели Ястребом в 85%. Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат", - говорится в сообщении.
Напомним
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Испания передала Украине четыре зенитно-ракетных комплекса Hawk.
10 ноября министр обороны Испании Маргарита Роблес сказала, что страна предоставит еще две системы HAWK.
Добавим, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направить в Украину оборудование для HAWK.