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Усиление украинской системы ПВО: на боевое дежурство становится американский Hawk

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk, передает УНН со ссылкой на Воздушное командование "Центр".

Детали

По данным Воздушного командования "Центр", Hawk имеет среднюю дальность поражения и для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях – для перехвата ракет.

"Западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели Ястребом в 85%. Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат", - говорится в сообщении.

Напомним

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Испания передала Украине четыре зенитно-ракетных комплекса Hawk.

10 ноября министр обороны Испании Маргарита Роблес сказала, что страна предоставит еще две системы HAWK.

Добавим, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направить в Украину оборудование для HAWK.

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